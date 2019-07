Ana Ivanovic: Erstes Baby-Bauch-Bild aufgetaucht!

und schweben im Baby-Glück! Wie das Paar vor einigen Wochen verkündete, schenken sie ihrem kleinen Spross ein niedliches Geschwisterchen. Nun der nächste Grund zur Freude!

Ana Ivanovic teilt Baby-Bauch-Bild

Via teilt Ana nun ein Foto mit ihren Fans, auf dem sie stolz ihren Baby-Bauch präsentiert. Ana trägt auf dem Bild einen legeren Look, durch den sie auch trotz Schwangerschaft super sportlich wirkt. Dazu kommentiert die : "Immer in Action!" Gekrönte wird der Schnappschuss durch Anas strahlendes Lächeln. Der Mami-Glow steht ihr sichtlich ins Gesicht geschrieben! Das so ein Foto von ihrer Community somit nicht lange unkommentiert bleibt, ist kaum verwunderlich!

Anas Fans sind begeistert

Wie unter dem Foto von Ana deutlich wird, hat sie damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Die Schwangerschaft steht dir sehr gut" sowie "Du bist so toll! Du siehst einfach umwerfend aus." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob uns Ana demnächst wohl mit noch mehr Bildern dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

