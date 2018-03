Erst vor einer Woche brachte Ana Ivanovic ein Baby zur Welt. Jetzt steht sie schon wieder auf der Yoga-Matte. Doch das neuste Foto von Ana regt viele Fans auf.

Ana Ivanovic: Mega-Shitstorm - wegen Babybauch!

Ana Ivanovic: Dieses Foto sorgt für Ärger!

Denn nicht nur der mega schlanke After-Baby-Body sorgt bei den Fans für Gesprächsstoff! Auch die Tatsache, dass Ana Ivanovic so schnell wieder Sport treibt, finden viele nicht richtig. "Oh nee, ist es nicht zu früh?", "Das ist viel zu früh. Genießen Sie lieber die ersten Wochen mit ihrem Baby" oder "Wie dünn ist sie aber bitte?!", schreiben sie besorgt.

Ein Beitrag geteilt von Ana Ivanovic (@anaivanovic) am Mär 25, 2018 um 8:42 PDT

Doch eigentlich muss sich niemand um Ana Ivanovic sorgen. Zwar sollte man nicht zu schnell mit dem Sport anfangen, doch sanftes Yoga ist sicher nicht gefährlich. Und Ana weiß sicher am besten, was ihr gut tut und was nicht...

Ana Ivanovic: Stolze Mama

Vor genau einer Woche kam der Sohn von Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger zur Welt. Die beiden könnten nicht glücklicher über den Nachwuchs sein. Doch wie der kleine Spross heißt, haben sie bisher noch nicht verraten.