Ana Ivanovic: Mega-Shitstorm - wegen Babybauch!

Schwanger zu sein ist etwas Wunderschönes! Deshalb ist es auch alles andere als verwunderlich, dass viele Frauen stolz ihre Babybäuche zeigen. Viele - aber eben nicht alle. Tennisspielerin Ana Ivanovic (30) zum Beispiel will ihren Bauch gar nicht in jede Kamera strecken und zeigt auf Instagram nicht ihren bemalten Babybauch wie andere Stars. Für ihre Follower scheinbar Grund für eine Riesen-Debatte!

Schwangere Ana kann es ihren Fans nicht recht machen

Als die Sportlerin 2016 ihren Fußball-Star Bastian Schweinsteiger (33) heiratete, stieg das Interesse an ihrer Person mächtig an. Mittlerweile hat sie auf Instagram unfassbare 1,4 Millionen Follower - Tendenz steigend! Eigentlich logisch, dass die sich nicht einig werden können, wenn Ana Bilder postet. Aktueller Anlass für einen Follower-Zoff: Die Fotos, auf denen man sie von Scheitel bis Sohle sieht.

Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanovic: Jetzt ändert sich ihr ganzes Leben!

"Es ist so kindisch, wie du deinen Bauch versteckst", sagen die einen zum aktuellen Post der hübschen Ana. "Lasst sie, ihr Hater, sie will nur keinen Profit aus ihrer Schwangerschaft schlagen", sagen die anderen.

Weekend bumping Ein Beitrag geteilt von Ana Ivanovic (@anaivanovic) am Mär 4, 2018 um 12:59 PST

Was denn nun? Anstatt sich einfach für die Spielerfrau zu freuen hagelt es massig Kritik an ihren eigentlich harmlosen Fotos. Und was macht Ana? Ignoriert die Hater und freut sich einfach auf das Kleine, das da in ihr heranwächst!