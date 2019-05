Ana Ivanovic nach Baby-News: Erster Auftritt verwirrt ihre Fans!

und schweben im Baby-Glück! Vergangen Woche verkündete das Paar, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Nun zeigte sich Ana erstmals nach der freudigen Nachricht wieder in der Öffentlichkeit. Doch ein Detail stach ihren Fans dabei ganz besonders ins Auge...

Cathy Hummels: Verplappert! Ist sie wieder schwanger?

Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger werden wieder Eltern

Via ließ das Paar vergangen Woche die Baby-Bombe platzen und verkündete mit einem niedlichen Bild, auf dem vier Paar Schuhe zu sehen sind, dass sie erneut Eltern werden. Für Ana jedoch vorerst kein Grund, um etwas kürzer zu treten. So reiste die jetzt nach Belgrad, um die Hochzeit ihres Bruders Milos zu besuchen. Für ihre Fans eine absolute Sensation, schließlich ist es das erste Mal, dass sich Ana nach der süßen Baby- in der Öffentlichkeit zeigt. Doch jetzt das Traurige...

Ana sorgt für Verwirrung

Obwohl sich Anas Fans nichts sehnlicher gewünscht hätten, als einen ersten Blick auf Anas Baby-Bauch zu werfen, zeigt sich Schönheit bei der Hochzeit ihres Bruders so rank und schlank, wie eh und je. Die Beauty erschien zu dem Event in einem hautengen Pailletten-Kleid und funkelte mit den Glitzer Applikationen um die Wette. Eine Wölbung ließ sich unter dem Kleid nur erahnen. Wie schade! Ihre Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bevor sie Anas Baby-Kugel in voller Pracht bewundern dürfen.