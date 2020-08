Ana Ivanović: Pesto-Zoodles mit Parmesan und Pinienkernen

Fettige und heiße Gerichte liegen im Sommer oft schwer im Magen. Deshalb setzt Ana Ivanović bei hohen Temperaturen lieber auf frische Salate mit viel Gemüse. Besonders die leckeren Pesto-Zoodles mit Parmesan und Pinienkernen haben es ihr angetan! "Dieses Pesto-Zoodles Rezept ist in diesem Sommer unser liebstes Gericht", schwärmt der ehemalige Tennis-Star auf Instagram.

Der leckere Salat mit Zucchini-Nudeln ist in nur fünf Minuten fertig auf dem Teller und macht auch optisch richtig was her. Damit bist du nicht nur bei der nächsten Grill-Party, sondern auch bei Schatzi daheim auf dem Sofa ein großer Hit!