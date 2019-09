Ana Ivanovic: Zuckersüßer Baby-Schnappschuss

Reddit this

Foto: Photo by M. Donato/FC Bayern via Getty Images

Bei teilte einen süßen Schnappschuss von einem Spaziergang mit ihrem Baby im Kinderwagen. In einem lässigen Sportoutfit blickt sie strahlend in die Kamera. Den Beitrag kommentierte sie mit den Worten „Bummeln mit meinen Jungs.“

Ihre Fans sind ganz entzückt und haben das Foto bereits mehr als 66.000 Mal geliked.

Ana und Bastian Schweinsteiger schweben im Baby-Glück!

Auch die Geburt des kleinen Sohnemanns hat das Paar über Instagram verkündet. Dazu teilte Ana Ivanovic ein Foto, auf dem die Hände aller Familienmitglieder zu sehen sind. Überglücklich schrieb sie dazu: „Unser Sohn hat einen kleinen Bruder bekommen.“

Auch da freuten sich die Fans mit den frisch gebackenen Eltern. So kommentierten sie das Bild beispielsweise mit „Die herzlichsten Glückwünsche zur Geburt“ sowie „Alles Gute zur Geburt eures Babys.“

Ana Ivanovic nach Baby-News: Erster Auftritt verwirrt ihre Fans!

Bei so viel Zuspruch können wir nur hoffen, dass das Sportler-Paar seine Fans in Zukunft weiterhin mit so zuckersüßen Familien-Schnappschüssen versorgt!