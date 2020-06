Anastacia: "Übrigens bin ich krebsfrei!"

Schon damals stellte sie ihren ungeheuren Kampfeswillen unter Beweis und schaffte es durch eine Operation und Strahlentherapie, den Krebs zu besiegen.

Und auch beim zweiten Mal scheint ihr der Kampf gegen den Brustkrebs gut ausgegangen zu sein. Denn Anastaciatwitterte nun: "Übrigens bin ich krebsfrei. Free Forever."

Doch nicht nur das: Die Sängerin zeigte ein Foto von sich, dass sie im Tonstudio zeigt. Sieht also ganz so aus, als habe Anastacia den Krebs erneut besiegt und ist nun wieder fit genug, um neue Musik aufzunehmen. Und das dürfte ihre Fans besonders freuen, schließlich hatte Anastacia musikalisch verständlicherweise lange nichts mehr von sich hören lassen.

Der deutsche Moderator Patrice dürfte ebenfalls sehr beruhigt sein, schließlich stand er seiner Ex-Freundin in ihren schwersten Stunden bei. Nun bleibt zu hoffen, dass Anastacia den Krebs endgültig los ist! Doch dass die Sängerin sich selbst so optimistisch zeigt, ist ja in jedem Fann ein gutes Zeichen!