Anastasia Tropitsel: 18-jährige Influencerin stirbt bei Motorrad-Unfall!

Anastasia verbrachte die Corona-Zeit mit ihrem Freund auf Bali, um weiter an ihrem Blog zu arbeiten. Doch als die beiden einen Ausflug mit dem Motorrad machten, passierte ein tragisches Unglück. "Ihr Motorrad geriet plötzlich ins Schlingern", berichtet ihr Freund Viktor Maydanovich der britischen Zeitung "Daily Mail". Mit fast 100 km/h krachte der Instagram-Star in den Begrenzungszaun der Straße. Obwohl Anastasia nicht zu schnell fuhr und einen Helm trug, kam für sie jede Hilfe zu spät. Die 18-Jährige starb noch am Unfallort an ihren schweren Kopfverletzungen.