Anastasiya Avilova: Jetzt packt Ex-Freund Ennesto Monté ALLES aus!

fällt im momentan nicht fiel auf. Nur der Zoff mit brachte ihr etwas Sendezeit. Die beiden stritten sich um ihren Ex-Freund Ennesto Monté. Anastasia warf Danni vor, dass sie der Trennungsgrund gewesen zu sein. Jetzt packt Ennesto die ganze Wahrheit über seine Ex-Freundin aus...

So tickt Anastasiya Avilova wirklich

"Sie präsentiert sich gerne als eine Katze. als eine gut gelaunte Person, aber es gibt auch eine andere Seite von Anastasiya", erzählt der 44-Jährige. Doch wer ist sie wirklich? Ennesto kennt ihre Vergangenheit. "Sie ist mit 15 ausgezogen von zu Hause, ihre Eltern haben sich getrennt. Ihr erster Freund hat sie richtig scheiße behandelt. Er hat ihr Sachen gesagt wie, sie sei dick, hässlich und das hat sie sehr mitgenommen."

Ennesto Monté: "Sie weiß nicht, was Liebe ist"

Durch diese Erlebnisse habe es Anastasiya , mit jemanden Vertrauen aufzubauen. "Das war wirklich der Grund, dass ich da auf Mallorca beim Mittagessen aufgestanden bin und gesagt habe: 'Ok, ich gehe!'", so Ennesto weiter. "Ich muss ganz ehrlich sein, dass sie gar nicht weiß, was Liebe ist. Das muss ihr jemand beibringen."

