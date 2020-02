Anastasiya Avilova: Krasse "Toy Boy"-Beichte!

Reddit this

Da fehlen selbst Anastasiya Avilova die Worte! Ein junger Mann bietet sich der Dschungelcamperin als "Toy Boy" an...

So ein Angebot bekommt man auch nicht alle Tage! dürfte sich sicherlich über den ein oder anderen Verehrer freuen. Nun erhielt die 31-Jährige jedoch eine ganz besondere Nachricht von einem männlichen Fan!

Krasses "Toy Boy"-Angebot

Ein junger Mann bietet der Dschungelcamperin derzeit seine Dienste als Toy-Boy an! „Stell dir vor, du fängst etwas mit einem 18-Jährigen wie mir an. Du würdest noch mehr Bekanntheit erlangen als jetzt, genau wie der Wendler und seine Freundin", schreibt er Anastasiya auf . „Wir könnten das Gesprächsthema der nächsten Monate sein und ordentlich Geld scheffeln!"

Das Angebot möchte die dunkelhaarige Schönheit jedoch nicht annehmen und teilt es stattdessen in ihrer Instagram-Story. „Ich verschenke diese wundervolle 'Business-Idee' an meine Model- und -Kolleginnen. Will jemand?", witzelt sie. Ob sich tatsächlich jemand darauf einlassen wird, ist fraglich…

