Anastasiya Avilova: Porno-Skandal!

Reddit this

Kurz vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp wurde Anastasiya Avilova erpresst. Der Grund: Ein Porno-Filmchen, in dem sie zu sehen ist!

hat viele Geschichten parat, die sie ihren -Kollegen am Lagerfeuer erzählen kann. Eine davon dürfte sicherlich auch ihr Softporno-Skandal sein.

Wie die 31-Jährige im Gespräch mit „Bild“ erzählt, ging sie eher versehentlich auf das Sex-Video ein, das ihr von einer Model-Plattform angeboten wurde. „Ich wusste aber nicht, dass die sich darunter so was vorgestellt haben. Deshalb habe ich zugesagt und bin hingefahren", erklärte sie. „Es hat sich dann rausgestellt, dass es ein richtiger Sex-Film war, ein Softporno. Mir ist direkt schlecht geworden bei dem Gedanken, da wirklich mitzumachen."

Dschungelcamp 2020: Diese Kandidaten ziehen offiziell ein!

Anastasiya wurde erpresst

Da sie den Vertrag bereits unterschrieben hatte, sah Anastasiya keinen anderen Ausweg und wirkte in dem Softporno mit. Besonders bitter: Kurz vor ihrer Teilnahme am Dschungelcamp wurde sie genau deswegen von einem unbekannten Mann erpresst! „Er hat mir gedroht, alle Details bekanntzumachen und mich damit in den Schmutz zu ziehen. [...] Er wollte 5000 Euro für sein Schweigen."

Doch davon wollte Anastasiya sich nicht einschüchtern lassen und ging lieber selbst mit den pikanten Details aus ihrer Vergangenheit an die Öffentlichkeit.

Porno-Skandal um ! Was ist nur auf ihrem Profil los?