Anastasiya Avilova: Schwangerschaftstest-Foto sorgt für Wirbel!

Ist Anastasiya schwanger?

In ihrer Instagram-Story postet die 32-Jährige einen Boomerang-Clip, in dem ein Schwangerschaftstest zu sehen ist. Dazu schreibt sie: "Zum ersten Mal in meinem Leben mache ich es komplett ohne Sorgen. Muss ich wegen Promiboxen." Offenbar gehört es bei der Show also zum Pflichtprogramm dazu, dass die Teilnehmerinnen eine Schwangerschaft ausschließen, bevor sie in den Ring steigen. Ein Baby erwartet Anastasiya also nicht.

Elena und Anastasiya werden in bis zu vier eineinhalbminütigen Runden gegeneinander antreten. Und das dürfte ziemlich spannend werden! Denn es ist kein Geheimnis, dass die beiden sich nicht leiden können. "Ich weiß, wie gut ich bin, und glaubt mir, ich bin gut darin und ich werde alles geben", verkündete die Ex-Freundin von Mike Heiter vor kurzem auf Instagram. Bleibt abzuwarten, wer den Kampf letztendlich für sich entscheiden wird...

