Andie MacDowell: Dramatisches Schauspiel-Debüt ihrer Tochter

In dem Film geht es um einen schizophrenen Mann, dessen Krankheit die ganze Familie belastet. MacDowell räumt ein, dass die Dreharbeiten mit ihrer Tochter keineswegs einfach waren, sie sich regelrecht unwohl gefühlt hat, wenn Rainey emotional aufwühlende Szenen spielen musste. Andie MacDowell gegenüber der britischen Zeitung "Daily Mail": "In 'Mighty Fine' spiele ich die Ehefrau eines schizophrenen Manns, der seine Krankheit an seiner Tochter auslässt und ich beschütze sie nicht. Die Rolle war herausfordernd, sie war sehr gewalttätig. Was meine Tochter da durchgemacht hat, lässt mich schaudern." © WENN