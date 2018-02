André Dietz: Bewegende Beichte über seine kranke Tochter!

Wenn ein Paar ein Kind erwartet, gibt es eigenltich nur eine Sache, die es sich wünscht: Dass das Kind gesund ist. Anders erging es siche rauch André Dietz und seiner Frau Shari nicht, als sie Töchterchen Mari erwarteten. Doch dann die Schock-Diagnose: Mari leidet am Angelman Syndrom. Dabei handelt es sich um eine genetische Erkrankung, die zu schweren Behinderungen führen kann. Jetzt sprich André Dietz offen über die Krankheit seiner Kleinen.

AWZ: Andre Dietz' Tochter hat einen Gen-Defekt

André Dietz ist optimistisch

André Dietz und seine Frau erfuhren von der Krankheit, als Mari zwei Jahre alt war. Damals hatten sie keine Ahnung, worum es sich bei der Krankheit handelt. Der Arzt erklärte dem Paar damals, dass die meisten Kinder nie Laufen lernen und nur etwa zehn Worte lernen. Doch Mari hat alle überrascht! Mit drei Jahren konnte sie plötzlich stehen.

"Das war wie so oft im Leben an einem Punkt, wo man denkt: Komm, ist doch egal. Dann krabbelt sie halt. Dann fing sie irgendwann an aufzustehen und man rastet komplett aus! Es hat dir schon die Tränen in die Augen getrieben", verrät André Dietz im Interview mit VIP.

André Dietz führt ein normales Familienleben

Trotz aller Schwierigkeiten führen André Dietz und seine Familie ein normales und glückliches Familienleben. "Der Alltag ist jetzt nicht anders als bei anderen Familien auch. Natürlich gibt es einige Sonderfälle, natürlich kriegt sie Medikamente und muss mit vier Jahren noch gewickelt werden, man muss ihr beim Essen sehr viel helfen - auch beim Trinken. Wobei sie da viele Fortschritte macht", erklärt der Familienvater weiter. Für den Schauspieler ist es wichtig die Krankheit seiner Tochter öffentlich zu machen. Denn nur so kann man die Menschen darüber aufklären. Die Dietzes sind eben eine ziemlich starke Familie....