Andrea Berg: Bittere Trennung!

Die Gefühle gehen oft mit ihr durch. muss kräftig schlucken, es glänzt feucht in ihren Augen. Die Ereignisse und die bittere Trennung machen der Sängerin wohl zu schaffen. Die einstige Arzthelferin war jetzt in Florian Silbereisens Show „Schlagerchampions“ als eine der Rekordgewinnerinnen bei der Verleihung der begehrten „Eins der Besten“ dabei.

Andrea Berg steht unter Stress

Sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. „Ich freue mich riesig“, schrieb sie Anfang Januar im Internet. Doch hinter den Kulissen hat die zum Perfektionismus neigende Künstlerin mächtig Stress. Ein Projekt jagt das nächste: In Kürze steht ein Auftritt im verschneiten Bad Hofgastein bei Eiseskälte auf der Open-Air-Bühne an. Ende März will Andrea ihren Fans im steirischen Schladming eine Show mit spektakulärer Pyrotechnik bieten, trotz ihres traumatischen Feuer-Unfalls im Juli 2016, der ihr Verbrennungen an Rücken, Arm und eine riesige Narbe beschert hat.

Ihr Beziehung leidet unter der Arbeit

Ihr Mann Uli Ferber wird eher nicht bei ihr sein, sie nicht wärmen. Er steht als Sportmanager und Chef des Hotels Sonnenhof im schwäbischen Kleinaspach selbst unter Starkstrom. Beide sind der Jobs wegen oft getrennt. Das ist Gift für ihre Beziehung! Und enttäuschend. Ausgerechnet kurz vorm 9. Februar, ihrem 16. Liebes-Jubiläum. Andreas Fans sorgen sich.

Einer schrieb sogar: „Ich hoffe und bete für dich und Uli, dass ihr kein Helene-Schauspiel hinlegt.“ Eine Anspielung auf das Aus zwischen und , denen die Liebe plötzlich abhanden kam. Nur einer kann Andrea jetzt trösten: Kater Spocky. Er ist immer zu Hause und kuschelt sich an sie heran, wenn sie traurig ist.