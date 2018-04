Andrea Berg: Diese Neuigkeit begeistert ihre Fans

Endlich meldet sich Andrea Berg (52) in den sozialen Netzwerken zurück!

Bereits seit Ostern, also seit fast einem Monat, hat die Schlager-Sängerin bei Facebook und Co. nichts mehr von sich hören lassen. Umso mehr freuten sich ihre Fans jetzt, dass es am Wochenende endlich mal wieder etwas Neues von Andrea Berg gab.

So schön meldet sich Andrea Berg aus ihrer Pause zurück

Mit Kussmund posiert die 52-Jährige auf dem Facebook-Foto an ihrem Auto. Sonnenbrille auf der Nase, der Kofferraum voller Blumen.

Dazu schrieb sie: "Na, wie verbringt ihr dieses wunderbar sonnige Wochenende? Ich pflanze heute den Sommer. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben! Eure Andrea."

Andrea Bergs Fans freuen sich sehr über das Lebenszeichen ihres Idols

Zwar nur ein kleines Lebenszeichen, dennoch sind alle Fans völlig aus dem Häuschen. "Oh wie schön, wieder etwas von dir zu hören", schreibt ein Anhänger zu dem Foto. "Hallo Andrea, da bist du ja", so ein weiterer.

Es hagelt nur so Herz-Emojis für den Schlager-Star. Die Fans der 52-Jährigen sind glücklich, ihre Andrea endlich wieder zu haben und hoffen jetzt, dass sie sich nicht noch eine weitere Social Media-Auszeit nimmt.