Andrea Berg: Fieser Seitenhieb gegen Helene Fischer!

Huch, so kennen wir ja gar nicht! Obwohl die Sängerin und ein super Verhältnis zueinander haben, sorgt Andrea mit ihrer jüngsten Aussage nun bei ihren Fans für ordentlich Kopfzerbrechen...

Andrea Berg teilt gegen Helene aus

Das sich Helene Fischer in den letzten Jahren zu einer absoluten Größe in der Schlagerwelt etablieren konnte, ist definitiv nichts Neues. Doch während die von ihren Fans immer wieder als Schlagerkönigin gefeiert wird, hat Andrea dazu eine ganz klare Meinung. So erklärt sie gegenüber " ": "Diesen Thron, oder diese Krone, das ist mir scheißegal! Weil irgendwo war ich die erste Puppe, die aus dieser Torte gesprungen ist mit diesen großen Shows und Märchen-Shows, und ich glaube, dass die Authentizität das Wichtigste ist." Doch damit nicht genug...

Andrea macht ihren Gefühlen mächtig Luft

"Wenn ich mich jetzt an ein Trapez hängen und einen doppelten Salto machen, das kann ich einmal machen und dann nie wieder, wahrscheinlich kann ich dann auch nicht mehr auf die Bühne gehen. Und es ist auch, glaube ich, nicht das, was mich ausmacht. Und das ist auch gut so. Der erste Schlager-Act, der die großen Arenen gefüllt hat, das war ich! Und das nimmt mir keiner mehr weg. Und das ist einfach schön. Ich bin so ein bisschen die Mutter der Nation und das tut gut", fügt Andrea abschließend hinzu. An wen sich Andrea damit richtet, ist definitiv selbstredend. Schließlich ist Helene Fischer für ihre Trapez-Künste während ihrer Show berühmt. Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

