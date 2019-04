Andrea Berg: Gemeine Attacke von einer Kollegin

Reddit this

Hoppla! Das ist definitiv mal eine knallharte Ansage von Lena Meyer-Landrut an Andrea Berg...

Erst kürzlich berichtete noch darüber, dass ihre Musikkarriere während ihrer Sinnkrise für kurze Zeit auf der Kippe stand. Jetzt ist die zurück und zeigt sich selbstbewusster, als je zuvor...

Andrea Berg: Auszeit mit süßem Hintergrund

Gemeiner Angriff auf Andrea Berg

Für Lena Meyer-Landrut könnte es musikalisch nicht besser laufen. Kürzlich veröffentlichte die Beauty ihr neues Album und stürmte damit die Chart-Spitze! Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch für Lena scheint der Erfolg noch nicht auszureichen. So wendet sie sich in ihrer " "-Story mit einer Kampfansage an zu Worte...

Genauso wie Lena, brachte auch Andrea Berg vor einigen Tagen ihr neues Album "Mosaik" auf den Markt und landet damit direkt auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Für Lena scheinbar Grund genug, um gegen Andrea den Musik-Kampf anzusagen. So wendet sie sich via "Instagram" bei ihren Fans zu Wort und verrät im Gespräch mit ihrem Kumpel Fabian: "Fabi, ich weiß du liebst Schlager, aber das muss man doch schaffen. Man muss doch gegen Andrea Berg eine Chance haben." Na das ist mal ne Ansage!

Dass hinter Lenas Aussage jedoch böse Absichten stecken, ist wahrscheinlich auszuschließen. Schließlich belebt ein wenig Konkurrenzkampf bekanntlich das Geschäft...