Andrea Berg: Ihre Ehe steht vor dem Aus

Tatsache ist, dass das Paar vor vielen Herausforderungen steht – und die Sorgen nagten an der Liebe: Seit der Pandemie bangen Andrea und Uli um ihre Hotelanlage Sonnenhof in Aspach (Baden-Württemberg). Mit der Aspacher Event und Gastronomie GmbH musste Uli Ferber Insolvenz anmelden. Besonders schwer zu ertragen aber war für Andrea, dass sie immer wieder ihre Arenatour "Mosaik Live" verschieben musste. Denn gerade die Bühnenauftritte waren es doch, die ihr Kraft und Unabhängigkeit gaben, sie auch in der Ehe stark machten.

In einem Interview sagte Andrea Berg einmal: "Liebe braucht Raum". So funktionierte ihre Ehe mit Uli. Doch genau dieser Raum fehlt den beiden momentan.