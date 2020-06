Andrea Berg: Ist sie schon süchtig?

Eine scheint nicht dazu zu zählen: Andrea Berg. Die Schlagersängerin stürzt sich so sehr in ihre Arbeit, dass es schon besorgniserregend ist.

„Ich finde es komisch, wenn mir Leute sagen, dass sie sich auf den Urlaub oder auf den Freitag und das bevorstehende Wochenende freuen. Das ist befremdlich für mich“, so Andrea im Interview mit ‚SuperIllu’. „Ich habe richtig Glück, dass ich einen Job habe, den ich aus Berufung, aus Leidenschaft ausübe. Dadurch habe ich nicht den Drang auszubrechen.“ Doch was sie als richtiges Glück bezeichnet, könnte in Wahrheit schon der Beginn einer schlimmen Sucht sein. Und zwar einer Arbeitssucht.