Andrea Berg: Jaa, sie lüftet ihr großes Geheimnis

Ende November geht es endlich los mit ihrer „Mosaik“- Tour! kann es gar nicht abwarten. Wie bei all ihren Konzerten und Alben steckt die 53-Jährige noch viel mehr in ihre Shows als ihre pure Text- und Gesangsleidenschaft. Aus Vorfreude lüftet die Sängerin ein Geheimnis. „Ich habe geschnitten, genäht, geklebt und besprüht“, verrät Andrea Berg, die diesmal viel Herzblut in den Kostümen verarbeitet hat. Für Pianist Franky hat sie eine Weste genäht, mit blau-grünen Knöpfen und Pfauenfedern verziert. So haben all ihre Bandmitglieder ein persönliches Kostüm erhalten, um einen eigenen Charakter in der Märchenwelt darstellen zu können.

Andrea Berg plaudert über ihre Tour

Auch Details zu ihrem Aussehen gibt die Sängerin, die zu Hause auf dem „Sonnenhof“ gern zu Nadel und Faden greift, preis. „Die StrassSteinchen auf meinen Bühnenschuhen klebe ich zum Beispiel selbst. Mir gefallen alle Outfits für die Tour und ich würde am liebsten bereits morgen damit auf die Bühne gehen.“ Und was dürfen Andrea Berg-Fans von der neuen Show erwarten? „Sie sollen einerseits träumen, andererseits feiern. Ich lebe meine Fantasie aus und nehme alle mit. Je bunter, umso besser.“

Andrea Berg: Bestürzt und traurig! Die Sängerin ist in tiefer Trauer

Was die Leute über sie denken, habe sich die Sängerin früher mehr zu Herzen genommen als heute, sagt sie. „Ich kann es ja eh nicht ändern.“ Nicht umsonst heiße ihre Zeile in dem Titel „Mosaik“: „Ich bin frei, ohne Wenn und Aber, pfeif auf das Gezeter und Gelaber.“