Andrea Berg nach 15 Jahren Ehe: Jetzt schlägt ihr Herz für einen 12 Jahre jüngeren Mann

Gerüchte um eine Ehe-Krise gibt es bei Andrea schon länger. Fakt ist, dass sich die Sängerin bereits beschwert hat, dass sie die drei magischen Worte von ihrem Uli kaum hört. Da kommt ein leidenschaftlicher Italiener wie Giovanni gerade recht!

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass es zwischen Andrea und Giovanni hoch her geht. In der Sendung des feurigen Italieners feierte Andrea zuletzt ihr Bühnen-Comeback. Und 2020 traf sie ihn schon mal in intimer Atmosphäre bei sich zu Hause, um für eine Show über ihre Karriere und Emotionen zu plaudern. Nun die neue Schwärmerei! Wenn es nach Gatte Uli ginge, hätten die Gefühle seiner Frau sicher Schweigepflicht ...