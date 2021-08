Andrea Berg: Nackt-Skandal um die Sängerin!

Die ganz klare Antwort: Zwar sah es so aus, dass Andrea Berg nackt war - war sie aber nicht. Denn es handelte sich dabei um einen hautfarbener Body. "Das Kleid hat meine liebe Freundin Katia Convents geschneidert. Sie hat auch für die Fortführung unserer Mosaik-Tour vor Publikum ab dem 17. Januar noch Überraschungen parat. Ich brenne auf den Moment, wenn es mit den Fans wieder so richtig losgeht und wir die Termine spielen, die leider ausfallen mussten", sagt die Sängerin in der "Bild"-Zeitung.