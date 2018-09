Andrea Berg: Privates Urlaubsfoto mit Gatte Ulrich aufgetaucht

Reddit this

Na das ist mal eine Überraschung! Obwohl Andrea Berg eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ihr Privatleben größten Teils aus der Öffentlichkeit fernhält, ist nun ein Urlaubsfoto aufgetaucht, welches definitiv intime Einblicke in ihr Eheleben mit Gatte Ulrich Ferber gibt!

Das probiert, ihr Familienleben größten Teils aus der Öffentlichkeit fernzuhalten, ist definitiv nichts Neues. Fotos mit Ehemann Ulrich haben somit absoluten Seltenheitswert. Doch jetzt die Überraschung. Auf einem schönen Schnappschuss gibt Andrea nun private Einblicke in den gemeinsamen Liebesurlaub...

Andrea Berg: Erschütterndes Familien-Drama!

Andrea Berg: Urlaubsfoto mit Ehemann Ulrich Ferber

Via Social Media versorgt Andrea ihre Fans immer wieder mit Posts, die Andrea in ihrem Alltag, oder bei der Arbeit zeigen. Eines ihrer neusten Bilder erhält dabei jetzt jedoch besonders viel Aufmerksamkeit. Der Grund: Andrea teilt mit ihren Followers bei " " ein Foto, welches sie und Ehemann Ulrich beim gemeinsamen Bootsausflug am Wörthersee zeigt. Für ihre Fans eine absolute Sensation!

Andrea Berg: Ihre Fans freuen sich über das Urlaubsbild

Wie unter Andreas Post deutlich wird, hat sie mit ihrem Schnappschuss bei ihren treuen Fans voll ins Schwarze getroffen. So überschütten sie den Schlagerstar mit einer Reihe von Komplimenten wie: "Schönen Urlaub euch zwei genießt eure Zweisamkeit und lasst es euch gut gehen ihr seid ein schönes Paar" sowie "Du siehst blendende aus. Man sieht das dir die Erholung gut tut. Schönen Urlaub." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum!