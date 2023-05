Andrea Berg: Scheidungs-Drama! Jetzt packt ER aus

"Ich habe Beweise", verrät Olaf Henning und macht Andrea Berg fast 20 Jahre nach der Trennung schwere Vorwürfe. Der Sänger ist überzeugt davon, dass seine Ex-Frau in der Ehe mehrere Male fremdgegangen ist. Unglaublich!

Bisher ließ die erfolgreiche Schlagersängerin ihre Fans glauben, dass sie die Betrogene gewesen sei. "Ich bin von Männern nach Strich und Faden belogen und betrogen worden", sagte sie stets verletzt. Seither kämpft sie immer wieder gegen Selbstzweifel: "Ich habe große Verlustängste. Wenn ich zum Beispiel merke: Mein Mann guckt einer anderen hinterher." Mit Songs wie "Du hast mich tausendmal belogen" oder "Geh doch, wenn du sie liebst" versuchte sie, sich ihren Kummer von der Seele zu singen.

Und nun der Vorwurf ihres Ex, Andrea Berg sei in der Vergangenheit immer wieder untreu gewesen. "Ich weiß, dass sie mich betrogen hat", so Henning. Im Laufe der Beziehung habe es zwischen dem einstigen Traumpaar überhaupt kein Vertrauen mehr gegeben. Sie hätten versuchten, einander zu kontrollieren. Olaf Henning spionierte der Sängerin sogar nach: "Ich musste ja nur mal ins Reservierungsbuch im Hotel gucken, mit wem sie da eingecheckt hat." Doch ist das schon ein Beweis für einen Seitensprung?

Kein Beweis, aber ein Anlass, dass die Beziehung der beiden 2004 in einem Rosenkrieg endete. Olaf Henning behauptet, nach der Scheidung sogar fast all seinen Besitz – auch das Haus – an Andrea verloren zu haben.

So ähnlich soll es auch dem Vater von Andrea Bergs Tochter Lena-Maria ergangen sein. Auch Kai Severin musste die Trennung nach eigener Aussage mit seinem Haus bezahlen, und nicht nur das. Auch mit diesem Ex-Mann folgte also schon ein Drama nach dem anderen. Scheint, als hätte die Sängerin in der Vergangenheit kein gutes Händchen in der Liebe …

