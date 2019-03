Andrea Berg: Schwerer Schicksalsschlag ändert alles

"Dann habe ich mich bei ihm aufs Bett gesetzt, seine Hand gehalten, ihn gestreichelt und wir haben uns einiges erzählt.“ Wenn (53) heute an ihren intensivsten Fan-Moment denkt, fällt ihr der alte kranke Mann im Krefelder Hospiz ein. „Ich hatte fast jeden Tag mit den Ärzten Kontakt und sie wunderten sich über ihren Patienten, dass er ein Phänomen sei“, erinnert sich die Sängerin nicht unberührt.

Andrea Berg will für ihre Fans da sein

Dass der Todkranke erst nach dem Besuch von Andrea sterben wollte, beschäftigt sie heute noch sehr. „Mir war klar, ich muss da hin!“ Es sei ein sehr inniger, liebevoller Moment gewesen. „Er wurde ganz ruhig. Ich saß bei ihm und hab mit ihm gesprochen. Er hat mir erzählt, was das schönste Erlebnis seines Lebens war.“ Der Mann, der selbst keine Familie hat, berichtet von einem ihrer Konzerte in Oberhausen. Ein Gänsehaut-Moment auch für Andrea Berg. Ihr kamen die Tränen. Trotzdem wich sie ihrem Fan nicht von der Seite, bis er die Augen für immer schloss. „Es soll doch so sein, dass wir an der Hand eines geliebten Menschen sterben“, findet sie.