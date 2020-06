Andrea Berg: Traurige Ehe-Beichte!

Nach Romantik hört sich das wirklich nicht an! Eher nach Gleichgültigkeit. Wie lange kann so etwas gutgehen? Wenn Gefühle erst erkaltet und dann mal abgestorben sind, ist in einer Beziehung oft nichts mehr zu retten. Dabei hatte Uli am Anfang ihrer Beziehung eine sehr empfindsame Ader. Kurz nach dem Kennenlernen 2003 schrieb Andrea ihm per Handy: "Ich glaube, ich habe mein Herz bei dir verloren." Und er antwortete: "Ich werde es suchen, finden und nie mehr hergeben!" Schade, dass diese Worte verblasst sind.