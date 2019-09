Andrea Berg: Traurige Neuigkeiten!

Am vergangen Samstag war bei der -Unterhaltungssendung "Willkommen bei Carmen Nebel" zu sehen und gab mal wieder alles, um ihren Fans ordentlich einzuheizen. Eigentlich ein Grund zur Freude! Doch jetzt das Traurige...

Andrea Berg war zufrieden

Seit Jahrzehnten ist Andrea Berg ein fester Bestandteil der deutschen Schlagerszene und kann auf eine riesen Fan-Base zurückblicken. Doch jetzt das Traurige! Obwohl Andrea sonst für ihre Auftritte mit einer Vielzahl von Komplimenten überschüttet wird, scheinen einige ihre Anhänger von Andreas Aufritt am vergangen Samstag überhaupt nicht begeistert zu sein. Während sich die Sängerin nämlich via " " für einen "unbeschreiblich schönen Abend" bedankte, hagelt es von ihrer Community heftig Kritik...

Andreas Fans sind enttäuscht

Wie unter Andreas Post deutlich wird, hätten sich ihre Anhänger noch ein paar weitere Lieder von ihrem Idol am Samstag gewünscht. So kommentieren sie: "Schade, dass du nur einmal gesungen hast." Autsch! Doch zum Glück lassen sich auch einige Positiv-Kommentare finden: " (...) Ich muss ehrlich sagen, dass es einer der Momente in meinem Leben war, die mich wirklich so unfassbar berührt haben (...)." Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich Andrea die Kritik nicht all zu sehr zu Herzen nimmt. Widersacher gibt es schließlich immer...

