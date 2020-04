Andrea Berg: Traurige Neuigkeiten! Ihre Fans sind untröstlich!

Oh je! So hat sich das nicht vorgestellt! Via Instagram schüttet das Schlager-Urgestein nun ihr Herz aus und wendet sich mit traurigen Worten an die Öffentlichkeit...

Florian Silbereisen: Böse Anfeindungen! Wie konnte das passieren?

Andrea Berg muss Konzert verschieben

Via berichtet Andrea Berg nun, dass ihr 15. Heimspiel Konzert in Aspach verschoben werden muss: "Aufgrund der Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder, wonach Großveranstaltungen in Deutschland aufgrund der Corona-Pandemie bis mindestens 31. August 2020 untersagt sind, kann das 15. Heimspiel von Andrea Berg in Aspach 2020 leider nicht stattfinden." Sie ergänzt: "Das Kult Open Air, das jährlich über 30 000 Besucher in die WIRmachenDRUCK Arena lockt, wird auf das kommende Jahr verschoben und steigt vom 16. bis 18. Juli 2021." Oh je! Für ihre Fans alles andere als leicht...

Andreas Fans sind traurig

Wie unter dem Post deutlich wird, sind die Anhänger von Andrea über die Verschiebung des Konzerts überhaupt nicht glücklich. Dennoch zeigen sie sich verständnisvoll. So kommentieren sie: "Es ist schade und so traurig! Aber dann freuen wir uns halt auf nächstes Jahr!" sowie "Hey liebe Andrea, ich bin zutiefst traurig, das es dieses Jahr kein Heimspiel gibt. Aber die Gesundheit ist momentan und für die nächsten Monate wichtiger! Danke für die tolle Organisation und Regelung habt ihr super gelöst! Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder! Bis dahin wünsche ich dir alles alles Liebe und Gute! Pass auf dich auf! Ich hab dich mega lieb!"

