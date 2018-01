Andrea Berg: Trauriges Trennungs-Drama

Andrea Berg zählt neben Helene Fischer zu einer der erfolgreichsten Schlagersängerinnen in Deutschland. Nun muss die Sängerin einen schweren Abschied verkraften.

Für die Tochter von Andrea Berg war es nicht immer leicht, eine so berühmte Mutter zu haben. „Sie ist in der zwölften Klasse, da ist es gar nicht so cool, wenn die Mutter Schlagersängerin ist. Sie hat manchmal unter meinem Beruf zu leiden“, sagte Andrea Berg damals in der „Bunten“.

Obwohl es Lena wegen ihrer Mutter nie leicht in der Schule hatte, haben die beiden aber trotzdem ein sehr gutes Verhältnis. Nun muss Andrea Berg einen schweren Abschied verkraften, denn Lena geht vorerst nach Dublin.

Emotionaler Post bei Facebook

Andrea Berg postete jetzt auch einen Schnappschuss vom Flughafen, wo sie sich von ihrer Tochter verabschiedete. Dazu schrieb sie: Hallo Ihr Lieben, seid Ihr gut ins neue Jahr gestartet? Mein erstes Abenteuer 2018 führt mich auf die grüne Insel. Lena beginnt diese Woche in Dublin ihr Auslandssemester und ich begleite sie die ersten paar Tage in der neuen Heimat. Spannende Zeiten…“, so die Schlagersängerin. Zwar ist es nur eine Trennung auf Zeit, dennoch wird sie Lena total vermissen. In ein paar Monaten kehrt sie wieder nach Deutschland zurück.