Andrea Berg & Uli Ferber: Traurige Liebesbeichte

Dabei ist Andrea Berg eigentlich ein totaler Familienmensch.

Gerade schwärmte sie, dass sie nur durch diese ihre Karriere mit dem Muttersein vereinbaren konnte: „Wenn du so etwas hast, hast du nie ein Problem.“ Immer sei jemand da gewesen, um auszuhelfen, sie in schwierigen Momenten aufzufangen. So hat früher Andreas Mama Helga (73) zu Hause auf ihre kleine Enkelin Lena-Maria (heute 19) aufgepasst. Als dann Andreas Papa Jürgen († 68) an Krebs erkrankte und 2011 starb, sprangen Onkel und Tante ein. „Jetzt geht Lena zur Uni und kann wiederum nach meiner Mutter schauen.“ Auch deshalb findet die Sängerin: „Die intakte Familie ist ein riesiger Wert, den wir als Gesellschaft wieder mehr schätzen sollten.“

Als Zeichen ihrer tiefen Liebe widmete sie Vater und Tochter ihr großes Tattoo auf dem Rücken.