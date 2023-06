Andrea Berg & Uli: Die Lage wird immer brenzlicher

Doch es gibt einen Haken. Ihr Mann wird sie zu den Konzerten begleiten. Rund um die Uhr an ihrer Seite sein. Ob Andrea Berg das gewollt hat? Immerhin war einst das Glücksrezept ihrer Ehe, dem Partner stets genügend Freiraum zu geben. "Man muss nicht immer alles zusammen machen", so die Meinung der Sängerin.

Warum will Uli sie also unbedingt begleiten? Ist es ein letzter Versuch, die Beziehung zu retten – oder vertraut er ihr nicht mehr?

Das wäre möglich. Was wäre, wenn seine lieblose Art, über die sich die Sängerin bereits beschwerte, sie in die Arme eines anderen Mannes treiben würde? Hat die Musikerin vielleicht sogar schon mit der Ehe abgeschlossen? Auf die Frage, was für sie Glück bedeutet, antwortet sie jüngst: "Für mich ist es schon Glück, wenn gerade kein Unglück in der Nähe ist." Mit keiner Silbe erwähnt sie Uli. Nach einem Leben mit viel Liebe klingt das nicht wirklich.

Wie soll es für Andrea und Uli nur weitergehen?