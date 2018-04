Andrea Casiraghi: Das dritte Baby ist da!

Nach Herzogin Kate (36) und Prinz William (35) dürfen sich nun weitere Royals über ihr drittes Kind freuen. Andrea Casiraghi (33) und Ehefrau Tatiana Santo Domingo (34) sind zum dritten Mal Eltern geworden.

Das verkündete der Palast jetzt in einer Pressemitteilung. "Die Prinzessin von Hannover und Frau Vera Santo Domingo freuen sich, die Geburt ihres Enkels, Maximilian Rainier, am 19. April 2018, bekannt zu geben", heißt es in der Meldung.

Andrea Casiraghi: Verlobung mit kolumbianischer Milliardärstochter

Das Baby ist auf dem siebten Platz der Thronfolge

Der kleine Maximilian besetzt jetzt Platz sieben der Thronfolge in Monaco. Mit Alexandre und India hat er zwei ältere Geschwister, die sich mit Sicherheit sehr über den Nachwuchs freuen.

Für Prinzesin Caroline von Hannover ist der in London geborene Junge bereits das fünfte Kind Enkelkind. Wie bei ihren übrigen Enkeln, wurde auch hier die Schwangerschaft der Mutter nie bestätigt und die Nachwuchs-News erst nach der Geburt öffentlich gemacht.

