Andrea Gerhard: "Bergdoktor"-Rückkehr bestätigt! "Ich habe wieder gedreht"

Andrea Gerhard ist seit Staffel 12 bei "Der Bergdoktor" dabei und liebt ihre Rolle. Dass es nie langweilig wird, hat die 40-Jährige nun gegenüber "t-online.de" bestätigt: "Ich bin als Assistentin gestartet, habe Befunde weitergegeben, um Informationen an das Publikum zu vermitteln. Dann hat meine Figur der Linn Kemper diesen privaten Handlungsstrang bekommen. Also neben einer Affäre, aus der eine Beziehung wurde, tauchte dann auch noch der Vater auf. Deswegen gibt es gar keine Abnutzungseffekte, weil sich für mich die Möglichkeiten vergrößert haben." Doch bisher war Andrea Gerhard noch nicht in den neuen Folgen der ZDF-Kultserie zu sehen. Ob ein baldiges Comeback bei "Der Bergdoktor" bevorsteht, hat sie gegenüber "t-online.de" verraten!