Andrea Kiewel: 10 Kilo weg! So hat sie abgenommen
„ZDF-Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel hat abgespeckt. Jetzt verrät sie ihr Abnehmgeheimnis.
Andrea Kiewel freut sich über ihren Abnehmerfolg.
Im „ZDF-Fernsehgarten“ begrüßt Moderatorin Andrea Kiewel (60) jeden Sonntag ihre Gäste und wird von den Zuschauern gefeiert. Jetzt gibt es für sie allerdings einen Grund, sich selbst zu bejubeln. Die 60-Jährige hat ordentlich abgespeckt. Jetzt verrät sie, wie sie das geschafft hat.
Dem ein oder anderen ist es in den vergangenen Shows vielleicht bereits aufgefallen: Andrea Kiewel hat sich verändert. Ganze zehn Kilogramm hat die Moderatorin in den vergangenen Monaten abgenommen – und ist mächtig stolz auf sich. „Es wurde aber auch Zeit. […] Zehn Kilo weniger Andrea Kiewel”, schreibt die Moderatorin in ihrer Kolumne in der Zeitschrift „SuperIllu“.
So hat Andrea Kiewel abgenommen
Die größte Herausforderung sei für sie gewesen, erst einmal ihren inneren Schweinehund zu überwinden. Diesen beschreibt sie schon eher als „ausgewachsenen Löwen“, der stündlich gefüttert werden wollte.
Mit einer Ernährungsumstellung und Sport hat sie es dann aber doch geschafft. Kein Zucker, grundsätzlich kleinere Portionen und dazu Cardio, Pilates und Krafttraining. Plötzlich schmolzen die Kilos.
Neben zwei Kleidergrößen weniger, die sie mittlerweile trägt, freut sie sich auch über besseren Schlaf und weniger Streit. Ich […] trage wieder Kleider und Hosen wie vor einem Jahr, bevor mein Futter-Marathon startete“, freut sie sich.
Ob sie besonders motiviert war, um zu ihrer Hochzeit mit ihrem Verlobten besonders gut auszusehen? Möglich. Ein riesiger Erfolg ist es aber allemal.
