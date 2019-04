Andrea Kiewel: Böse Anfeindungen! Ihre Fans sind entsetzt!

Arme ! Obwohl die Moderatorin erst seit kurzem wieder für den -Fernsehgarten von den Kameras steht, muss sie sich schon jetzt bösen Fan-Vorwürfen stellen...

Andrea Kiewel: Fernsehgarten-Urgestein

Seit 2000 ist Andrea Kiewel als Moderatorin für den Fernsehgarten tätigt und ist aus der Unterhaltungs-Show nicht wegzudenken. Vor allem Andreas lockere Art lässt alle Fan-Herzen regelmäßig höher schlagen. Doch nun die traurige Wende! Obwohl Andrea eigentlich ein echter Publikums-Magnet ist, muss sie sich nun harten Fan-Vorwürfen stellen! Der Grund: Andreas Outfit in der jüngsten Sendung "ZDF-Fernsehgarten on tour sun und fun".

Andrea Kiewel: Böse Fan-Vorwürfe

Auch wenn Andrea eigentlich für ihre knalligen Outfits bekannt ist, scheinen ihrer Fans von ihrem jüngsten Look überhaupt nicht begeistert zu sein. So kommentieren sie Andreas knalligen Look aus der "ZDF-Fernsehgarten on tour sun und fun"-Show mit einer Reihe von Negativ-Kommentaren. Dabei heißt es unter anderem: "Was hat man der Frau schon wieder angezogen?" sowie "Kiwi ist heute als Knallbonbon verkleidet." Oh je! Was für harte Vorwürfe! Was Andrea dazu denkt, ist nicht bekannt. Bleibt nur zu hoffen, dass sie sich die Anfeindungen nicht all zu sehr zu Herzen nimmt...