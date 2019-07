Andrea Kiewel: Doppelte Klatsche nach dem "Fernsehgarten"

Reddit this

Sie kann es einfach niemandem recht machen: Nach dem "Fernsehgarten" am Sonntag bekam Andrea Kiewel mal wieder heftige Kritik ab - und zwar aus zwei Gründen....

Hinter den -Kulissen brodelt es. Und teilweise auch ganz öffentlich! Was war geschehen? Ex-Grand Prix-Star Géraldine Olivier bekam keine Einladung für Andrea Kiewels "Fernsehgarten". Eigentlich kein Skandal, wohl aber die Begründung: „Ihre Frau hat mir mit längeren Haaren besser gefallen, die Kurzhaarfrisur mag ich nicht so.“ Wie bitte? Diese Absage brachte nicht nur Géraldine und deren Ehemann und Manager Lutz Ribatis auf die Palme, sondern auch Schlager- und Volksmusik-Legenden. Marianne Hartl zum Beispiel reagierte äußerst sauer: „Die sitzen beim alle auf einem hohen Sockel. Als ehemalige Moderatoren werden wir seit Jahren nicht mehr eingeladen.“

Jetzt kommt es noch dicker für die Schlager-Fans: Die Rock-Band "Double Crush Syndrom" soll im "Fernsehgarten" auftreten. Für viele Schlager-Fans ein Schlag ins Gesicht! "Weiter weg vom gebührenzahlenden Publikum als das ZDF kann man nicht sein", ätzte Tony Marshall gegenüber "Bild" und sprach damit sicher vielen Zuschauern aus der Seele. Doch die Macher der Show halten an ihrer Entscheidung fest, erklären: "Die redaktionelle Auswahl der Künstler orientiert sich am thematischen Schwerpunkt der Sendung. Das Thema am 18. August lautet 'Festivalsommer – Woodstock meets Wacken'." Ob die Entscheidung die treuen "Fernsehgarten"-Fans verschrecken wird, bleibt anzuwarten.

Für Moderatorin sind die aufgebrachten Schlager-Fans momentan jedoch nicht das einzige Problem: Für die Sendung am gestigen Sonntag wird die 54-Jährige gerade mit Spott und Häme überschüttet. Der Stein des Anstoßes: Zuschauer Markus Seitz wurde vom "Fernsehgarten"-Team bei der Feier seines 50. Geburtstags überrascht - eine Idee seiner Ehefrau. Doch als das Kamera-Team auf der Gartenparty auftauchte, hielt sich die Euphorie in Grenzen. Gäste und Geburtstagskind wirkten eher irritiert als erfreut über den Überraschungsbesuch.

In den sozialen Medien sorgte die missglückte Überraschung für Hohn und Spott. "Stell dir vor, du bist privat auf einen Geburtstag eingeladen - und plötzlich stürmt ine Kamerateam vom Fernsehgarten die Party. Furchtbar", "Geiles Geschenk. Karten im September für den Fernsehgarten. Und Bam - wieder eine Ehe zerstört" oder "Die Frau muss ihren Mann schon sehr hassen", schreiben die User bei Twitter. Autsch. Bleibt zu hoffen, dass die kritikerprobte Andrea Kiewel sich die Sticheleien nicht zu sehr zu Herzen nimmt...

