Andrea Kiewel: Eiskalt ersetzt durch Stefan Mross

Ähnlich wie Andrea Kiewel am vergangenen Sonntag musste auch Stefan Mross die Woche davor seinen Sendeplatz von "Immer wieder sonntags" für Olympia räumen. Doch während Andrea für den "Fernsehgarten" keinen alternativen Sendetermin freigeräumt bekommt, hatte Stefan jetzt die Möglichkeit, seine Schlagershow in der "ARD" einfach nachzuholen. Für Andrea sicherlich ein herber Schlag. Schließlich konkurrieren die beiden mit ihren Schlagershows eh schon jeden Sonntag miteinander. All zu große Sorgen müssen sich Kiwi und ihre Fans allerdings nicht machen, so steht Andrea am 08. August wieder wie gewohnt vor der Kamera und heizt ihren Fans beim "Fernsehgarten" ordentlich ein. Die Show soll unter dem Motto "Frauenpower" stattfinden. Zu Andreas Gästen zählen unter anderem die deutsche Astrophysikerin Suzanna Randall und "Trucker-Prinzessin" Christina Scheib.