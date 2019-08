Andrea Kiewel: Erschütternde News von der Moderatorin!

Reddit this

Vergangenen Sonntag staunten die "Fernsehgarten"-Zuschauer nicht schlecht. Das Mallorca-Spezial wurde zur reinsten Chaos-Veranstaltung. Wegen des schlechten Wetters mussten die Zuschauer evakuiert werden. Kurzerhand wurde die Show in ein Nebenstudio verlegt. Dort stolperte Kiwi von einem Fettnäpfchen ins nächste. Die Zuschauer amüsierten sich trotzdem prächtig. Doch jetzt die Schock-Nachricht!

Darum gibt es keinen "Fernsehgarten" am Sonntag

Am kommenden Sonntag (4. August) fällt der "Fernsehgarten" aus. Sender sendet lieber die "Finals - Berlin". Bei der Sport-Veranstaltung. werden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften in zehn verschiedene Sportarten vergeben.

Die Fans sind stinksauer

Doch die "Fernsehgarten"-Fans sind überhaupt nicht begeistert, dass sie auf ihre Lieblingssendung verzichten müssen. "Hätte ruhig übernehmen können", "Wegen so einem Scheiß" und "Sport besser auf Sportkanäle im legen!", beschweren sie sich im Netz. Lange müssen Kiwis Anhänger jedoch nicht warten. Bereits am darauffolgenden Sonntag (11.8.) geht's weiter.

