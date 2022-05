Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Aus! Ihr Nachfolger steht schon fest

Sie kündigte falsche Songtitel an, flirtete, was das Zeug hielt, und löste mit ihrer Direktheit oft Fremdscham beim Publikum aus. Kein Wunder also, dass immer wieder Stimmen laut werden, die "Meisterin in sinnfreien Fragen" – wie sie gerne genannt wird – zu ersetzen. Seit über 20 Jahren moderiert Andrea Kiewel (56) schon den "ZDF-Fernsehgarten" und fast genau so lange hagelt der Kritiksturm auf sie ein. War es letztes Jahr noch Giovanni Zarrella (44), der als Nachfolger vorgeschlagen wurde, ist es dieses Jahr Riccardo Simonetti (29). Als Co-Moderator war der Paradiesvogel des deutschen TVs 2022 schon das vierte Mal in Folge an Kiwis Seite und kam bei den Zuschauern sehr gut an: "Simonetti war wie immer toll, aber Kiwi schwierig. Sie wirkt in der Zeit stehen geblieben." Noch hält das ZDF an Kiewel fest. Nach Schleichwerbungsvorwürfen trennte sich der Sender zwar bereits 2008 von ihr, holte sie aber nach nur einem Jahr aufgrund miserabler Quoten schnell wieder zurück. Vielleicht wäre die Show ohne sie auch einfach nur noch langweilig …