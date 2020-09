Andrea Kiewel: Fernsehgarten-Eklat! Jetzt hat sie den Bogen überspannt

"Männer, ihr habt keine Ahnung, wie es ist, eine Frau zu sein. Ihr könnt in Würde altern, wir brauchen Lippen!“ Wie bitte? Mit diesen Worten entsetzte Andrea Kiewel (55) mal wieder ihre „ZDF-Fernsehgarten“-Zuschauer. In der vergangenen Ausgabe der Show wollte die Moderatorin von Hautärztin Dr. Yael Adler wissen, wie man es schafft, jünger auszusehen. Diese warb dabei nicht nur für den allseits bekannten gesunden Lebensstil mit Vitaminen und Co., sondern auch für Schönheitseingriffe.

Andrea Kiewel tritt ins Fettnäpfchen

Als Andrea Kiewel meinte, sie würde sich immer mit Cremes einschmieren, die sie wie 12 aussehen lassen sollen, antwortet die Ärztin: „Viele spritzen sich Hyaluronsäure oder Botox, weil das Cremen eben nicht ausreicht. Wenn es hängt, dann hilft das nicht mehr.“ Der TV-Star, der schon 2007 Ärger wegen Schleichwerbung hatte, war sofort Feuer und Flamme. Botox sei eben viel besser, wer will schon mit Tomatenmark im Gesicht rumlaufen? Und eine Frau mit Falten, das ginge gar nicht.