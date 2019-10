Andrea Kiewel: Frisch verliebt! Jetzt ist es raus

Reddit this

Es ist nur eine kleine Geste, und doch ist die Bedeutung riesig: Dass Andrea Kiewel (54) im "Fernsehgarten" die Schleife an ihrem Dirndl auf der rechten Seite trägt, bedeutet ganz offiziell: „Ja, ich bin vergeben!“ Passend dazu ist ihr frisch gestochenes Liebes-Tattoo. Doch warum nur verschweigt sie ihr neues Glück?

Warum verheimlicht Andrea Kiewel ihre neue Liebe?

Offiziell ist Kiwi noch immer Single. Erst vor Kurzem erklärte die Moderatorin sogar: „Mich interessieren viele Männer, aber die wenigsten interessieren sich für mich! Irgendwie habe ich ein wenig Pech in der Angelegenheit.“ Doch war das wirklich die ganze Wahrheit? Oder will sie ihre neue Liebe mit diesem Versteckspiel noch schützen? Schließlich hat die Zweifach-Mama bereits drei gescheiterte Ehen hinter sich. So etwas prägt.

Andrea Kiewel: Traurige Beichte! Erschütternd, was sie jetzt verrät

Andrea Kiewel ist glücklich

Und doch hat man das Gefühl, dass sie ihr Glück unbedingt teilen will. Warum sonst zeigt sie ihr Herz-Tattoo am rechten Zeigefinger? Warum sonst trägt sie die Schleife auf der rechten Seite – wie den Ehering?

Woher ihre neue Liebe kommt, lässt sich leicht erraten. Seit Jahren verbringt Kiwi die Hälfte des Jahres in Tel Aviv (Israel). Sie schwärmt von den warmherzigen Menschen und dem besonderen Flair der Stadt aus Liebe, Lust und Leidenschaft. So klingt nur jemand, der glücklich ist.

