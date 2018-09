Andrea Kiewel: Harte Vorwürfe nach Fernsehgarten-Auftritt!

Oh je, es wird nicht ruhig um und den " "-Fernsehgarten! Erst kürzlich sorgte die Moderatorin noch für einen handfesten Nackt-Skandal, der bei den Zuschauern für jede Menge Aufsehen sorgte. Nun die nächste Fernsehgarten-Hiobsbotschaft!

Andrea Kiewel: Schockierende Vorfälle im "Fernsehgarten"

Andrea Kiewel: Nackt-Skandal sorgt für Shit-Storm!

Vor einigen Wochen sorgte Andrea Kiewel mit ihrem Auftritt im Fernsehgarten für einen knallharten Shit-Storm von ihren Fans. Der Grund: Andrea stellte sich in einem weißen Ensemble unter eine Outdoor-Dusche und ließ dadurch ein paar intime Einblicke zu. Nun der nächste Schock! Auch in der gestrigen Sendung scheint den Zuschauern das Verhalten von Andrea, überhaupt nicht gepasst zu haben...

Andrea Kiewel: Böse Vorwürfe nach Fernsehgarten

In der gestrigen Fernsehgarten-Show konnten die Zuschauern ein Gewinnspiel beobachten, welches Andrea mit zwei Kandidaten inszenierte. Während einer der Kandidaten dabei eine Top-Figur abgab und die Aufgaben schnell löste, musste Andrea bei der anderen Kandidatin die ein oder andere Hilfestellung leisten. Eigentlich kein Problem. Doch das Schlimme dabei: Andrea kürte am Ende des Spiels die schlechtere Spielerin zur Gewinnerin. Für die Fernsehgarten-Zuschauer ein Schock! Sie waren sich einige: Andrea hat beim Schummeln geholfen und der Kandidatin so den Gewinn eines Autos im Wert von 40.000 Euro ermöglicht. Via Social Media folgten darauf eine Reihe von Vorwürfen. Was Andrea darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...