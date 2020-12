Andrea Kiewel: Hochzeits-Hammer!

In ihrer aktuellen Biografie plaudert Andrea Kiewel erstmals ausführlich über ihren Herzensmenschen, der in Tel Aviv lebt. Und mit jedem Wort wird klar: Der Israeli hat ihr Herz im Sturm erobert! "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache." Doch das soll sich ändern. Für ihren "Astronauten", wie Kiwi ihren Partner liebevoll nennt, lernt sie sogar Hebräisch! "Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich mir vorstellen, mit einem Mann den Tag zu beginnen und mein Leben zu beenden", schwärmt sie. Welch eine Liebeserklärung – vor allem, wenn man bedenkt, dass sie schon drei gescheiterte Ehen hinter sich hat. Vielleicht traut "Kiwi" sich tatsächlich, noch einmal "Ja" zu sagen. Wenn nicht mit diesem Mann – mit wem dann?