Andrea Kiewel: Jetzt spricht sie über ihr Fernsehgarten-Aus!

Auch für Andrea Kiewel war die vergangen Zeit alles andere als leicht. So stand lange auf der Kippe, ob sie in diesem Jahr mit dem "Fernsehgarten" in eine neue Runde starten darf. Doch zum Glück kann die Show mit einigen Einschränkungen stattfinden. Nicht nur für das Publikum ein wahrer Grund zur Freude! Auch Andrea berichtet nun, wie schwer ihr ein "Fernsehgarten"-Aus fallen würde...