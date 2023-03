Andrea Kiewel: Komplett am Ende! Ihr Glück liegt in Scherben

Ein Aus des "Fernsehgartens", den Andrea Kiewel seit über 20 Jahren moderiert, würde ihr den Boden unter den Füßen wegziehen. Diese Sendung ist ihr Lebenswerk und bedeutet ihr alles. Es ist verständlich, dass sie sich in dieser schwierigen Situation wie im freien Fall fühlt.

Andrea Kiewel hat in ihrem Leben bereits mehrere schmerzhafte Trennungen durchgemacht, darunter drei gescheiterte Ehen und zerbrochene Langzeitbeziehungen. In den letzten Jahren hat sie ihr Herz an einen Mann aus Tel Aviv verloren, den sie jedoch geheim hält. Der "Fernsehgarten" ist für Kiwi ihre längste Liebe und bedeutet ihr mehr als alles andere. Wir können nur hoffen, dass sie zumindest diese große Leidenschaft noch retten kann und ihr TV-Baby auch weiterhin auf Sendung bleibt.

