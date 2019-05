Andrea Kiewel: Liebes-Drama! Wird sie schamlos ausgenutzt?

Reddit this

Tappt Andrea Kiewel in die Liebesfalle? Die Flirts mit dem jungen Kollegen könnten ihr bald zum Verhängnis werden…

Endlich ist wieder Fernsehgarten-Zeit! Viele Zuschauer konnten es nach der Winterpause kaum abwarten, (53) und ihre Gäste wiederzusehen. Doch ausgerechnet im Bezug auf Kiwi kippte die Stimmung schnell!

Grund dafür ist ihr neuer Co-Moderator Manuel Cortez (39). Der attraktive Schauspieler kommt mit seiner charmanten Art äußerst gut an. Kein Wunder also, dass er auch Kiwi den Kopf verdreht! Doch die Frühlingsgefühle könnten ihr zum Verhängnis werden: Tappt sie etwa in eine gemeine Liebesfalle?

Ist Andrea Kiewel nicht bei der Sache?

Denn Manuel ist seit 14 Jahren mit Freundin Miyabi Kawai (44) glücklich und im Gegensatz zu Andrea Kiewel nicht auf der Suche. Nutzt er ihre Gefühle etwa nur schamlos aus?

Bei so viel Liebe im Kopf leistete sich die Blondine nämlich einige Fehltritte. So absolvierte Wollny-Tochter Estefania (17) in der Show ihren ersten großen Auftritt, erklärte danach: „Ich wünsche mir, dass ich groß rauskomme.“ Und Kiwi? Die lachte einfach nur lauthals und peinlich über das schüchterne Geständnis. Viele Zuschauer waren verärgert.

Ihr Co-Moderator präsentierte sich hingegen von seiner besten Seite. Viele Fans schrieben in den sozialen Medien: „Könnte den Fernsehgarten nicht übernehmen?“ Kiwi sollte sich jetzt wirklich in Acht nehmen…