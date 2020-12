Andrea Kiewel: Liebes-Hammer! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Wie Andrea nun in ihrem Buch "Meist sonnig" nun verrät, hat sie in ihrer zweiten Heimat Tel Aviv ihren absoluten Traumprinzen gefunden. So gesteht sie: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist. Man nennt es Fernbeziehung. (...) Wir leben in verschiedenen Welten. Wir sprechen nicht mal dieselbe Sprache. (...) Wir sind uns an einer Straßenecke begegnet und da stehen wir immer noch." Wow! Was für zuckersüße Neuigkeiten. Um wen es sich jedoch genau handelt, wollte Andrea nicht verraten. Ob sie das Geheimnis um den mysteriösen Mann wohl noch lüften wird? Wir können gespannt sein...