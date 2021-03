Andrea Kiewel: Neue Details zu ihrer Traumhochzeit enthüllt

Die beiden verbindet seit Jahren eine innige Freundschaft. Vor allem in Sachen Liebe ist Hans Sigl "Kiwis" Ansprechpartner Nummer eins. Immer wieder predigte er "Humor, ein großes Herz und die inneren Werte" seien das Wichtigste bei einem Mann. Und jetzt, nach drei gescheiterten Ehen, scheint die "Fernsehgarten"-Moderatorin endlich so einen Partner gefunden zu haben. Wer er ist, hält sie bis jetzt aber geheim. Nur dass er in Tel Aviv wohnt und sie seit Monaten zwischen Deutschland und Israel pendelt, gab sie bekannt.