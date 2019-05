Andrea Kiewel: Peinliche Penis-Panne! Sie blamiert sich im TV

Reddit this

Am Sonntag flimmerte endlich wieder der "ZDF-Fernsehgarten" über die -Bildschirme. Doch so richtig begeistert waren die Zuschauer von der Sendung nicht!

Peinliche Penis-Panne vor laufender Kamera

Auf Twitter häuften sich die negativen Kommentare. Besonders sorgte für Gelächter. Beim Spiel "Schlagermalen" sollten die Gäste erraten, welcher Song gerade gezeichnet wird. Doch schon während der ersten Zeichnung erlaubte sich Kiwi einen peinlichen Fauxpas. "Das ist ein Penis“, platze es aus der 53-Jährigen raus. Was für ein Fremdschäm-Moment! "Das war wieder eine wunderbare Zwangs-Gebührenverschwendung!" und "Egal, was sie malt - Penis!", ätzten die User. Ein Zuschauer stellte fest: "Wieder einen Fernsehgarten überstanden. Die werden von Sonntag zu Sonntag schlimmer."

Andrea Kiewel: Traurige Neuigkeiten! Ihre Fans sind entsetzt!

Gegenwind für Sarah Lombardi

Doch nicht nur Andrea Kiewel bekam ihr Fett weg. Sarah Lombardis Cover-Version des Earth-&-Fire-Klassikers "Weekend" sorgte für Gelächter. "Das schöne Lied aus meiner Kindheit verdeutscht und ruiniert..." und "Ich mochte das Lied. Danke, dass du es mir mit diesem beschmierten Cover zerstört hast", lauteten nur einige der vielen negativen Kommentare. Sarah können die Kritiker allerdings herzlich egal sein. Schließlich hat sie gerade einen Mega-Job an Land gezogen. In der kommenden Staffel von " " wird sie neben am Jurypult sitzen.